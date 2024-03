Créée le 5 mars 1975, avec pour vocation centrale de collecter, traiter et diffuser des informations nationales, l’ATOP (Agence togolaise de presse), organe public du Togo, a soufflé ce mardi 05 mars sa 49è bougie. Avec en ligne de mire, des projections autour de la célébration de son jubilé d’or.

Une journée de réflexion «sur l’organisation du travail» a marqué essentiellement la commémoration à Lomé (capitale) des 49 ans de l’ATOP à la direction de l’Agence. Les préparatifs du jubilé d’or de l’ATOP, l’accélération de sa professionnalisation et de sa modernisation ainsi que les autres défis afférents à la vie quotidienne de ce média d’Etat ont été au centre des échanges entre direction et le personnel de cette Agence nationale de presse.

«L’ensemble du personnel a été invité la prise de conscience individuelle et collective, et à plus d’engagement dans le travail pour donner plus de visibilité à l’Agence», au terme de cette journée de réflexion. Et un Comité ad hoc sera mis en place «pour réfléchir sur une organisation réussie du jubilé d’or de l’ATOP», assure la direction de ce média public.

Eyébiyi Kokouvi (directeur par intérim de l’ATOP) a surtout fait observer durant la commémoration des 49 ans de l’Agence que l’ensemble du personnel doit s’impliquer davantage dans le travail collectif pour laisser un héritage à la future génération. «Nous devons œuvrer pour fournir une information de qualité et en temps réel en vue de rendre crédible notre chère agence», a-t-il mobilisé.