Le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, a reçu un doctorat honorifique en administration des affaires lors de la 38e cérémonie de remise des diplômes de l’université Bayero de Kano (BUK), rejoignant ainsi les influents récipiendaires de cette prestigieuse récompense, parmi lesquels figurent des icônes mondiales comme le leader sud-africain, Nelson Mandela.

BUK lui a décerné ce diplôme honorifique en guise de reconnaissance pour sa contribution exceptionnelle à l’éducation et au développement de la jeunesse dans le pays et sur le continent africain. La remise des diplômes de l’université, dont la BAD a fait écho mercredi, a eu lieu le 2 mars 2024 à Kano.

La BAD souligne que le vice-chancelier de l’université Bayero, le professeur Sagir Adamu Abbas, a loué les contributions exceptionnelles d’Akinwumi Adesina, et son dévouement à l’amélioration de la vie des citoyens ordinaires.

Dans un discours de la circonstance, Adesina s’est dit «profondément honoré et touché par la présence significative et en grand nombre de dirigeants de son pays d’origine, le Nigeria, d’Afrique et d’autres parties du monde» à la cérémonie de remise de prix.

Il a de même exprimé «sa profonde reconnaissance et sa gratitude à la Fondation Obafemi Awolowo » pour l’avoir choisi comme lauréat de ce prix prestigieux, ainsi qu’à l’ancien président nigérian, Goodluck Jonathan qui a soumis sa candidature pour le prix.

«J’ai reçu plusieurs prix internationaux et j’en suis très reconnaissant. Recevoir le prix Awolowo du leadership est particulièrement spécial», a déclaré le président de la BAD, promettant de contribuer à «faire progresser» l’université concernée.

«En recevant ce titre de docteur honorifique, je suis désormais membre de la famille de l’université Bayero de Kano. Je chérirai toujours cet honneur. Vous pourrez toujours compter sur moi ici à Kano, et pour faire progresser cette université», a-t-il déclaré.

L’université Bayero de Kano (BUK), réputée pour son excellence, a été classée troisième meilleure université du Nigeria. Au total, 180 étudiants ont reçu un diplôme de première classe au cours de la cérémonie, venant s’ajouter aux 11.284 diplômés de l’université depuis sa création en 1960. Au cours de cette période, l’université Bayero a délivré plus de 300 doctorats et plus de 3.700 masters.