Le Département d’Etat américain a annoncé en cette fin de semaine, un nouveau pallier de financement en faveur du Plan présidentiel américain pour la résilience vis-à-vis du VIH-SIDA dans le monde (PEPFAR).

Washington a lancé dans ce sens une «initiative de 8 millions $ pour soutenir le rôle des infirmiers dans les progrès vers l’élimination du VIH/SIDA» en tant que menace pour la santé publique d’ici 2030 dans plusieurs pays africains.

Les Etats ciblés sont le Botswana, la Côte d’Ivoire, l’Eswatini, le Malawi, le Nigeria, l’Afrique du Sud & la Zambie, a précisé le Département d’Etat.

Depuis sa création en 2003, le PEPFAR a déjà investi plus de 100 milliards de dollars dans la riposte globale et mondiale contre le VIH-SIDA sur la planète, en préservant la vie de 25 millions de personnes dans le monde et empêchant des millions de nouvelles infections.

L’Afrique australe demeure rudement touchée par les infections au VIH-SIDA en Afrique, avec comme chef de file l’Afrique du Sud.