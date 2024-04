Le Groupe de recherche international Léopold Sédar Senghor (groupe de chercheurs et d’universitaires fondé en 2022 au Sénégal) a appelé en fin de semaine écoulée les nouvelles autorités du Sénégal «à racheter le lot du trésor littéraire et patrimonial» de l’ex-Président Senghor qui sera mis en vente le 16 avril 2024 à Caen en France.

A défaut de ce rachat, ce «trésor littéraire et patrimonial risque d’être éparpillé», a détaillé le Groupe de recherche international précité. Plus de 300 lots d’ouvrages de feu Senghor seront mis en vente le 16 avril pour des sommes allant de «20 à 3.000 euros», annoncent les promoteurs de cette vente.

Dans ce lot de 300 ouvrages, on a «à peu près, un millier d’ouvrages de la bibliothèque personnelle de Senghor. Il y a tous les ouvrages des amis de Senghor et du Mouvement de la Négritude (…) On a aussi des livres d’Aragon, le livre de Jean Price-Mars (ethnologue haïtien qui a été très important dans la construction de la pensée de Senghor), et beaucoup d’ouvrages d’auteurs sénégalais, ouest-africains qui constituent un patrimoine absolument majeur de la littérature sénégalaise et ouest-africaine», explique l’Universitaire Céline Labrune-Badiane.

En 2023, l’Etat du Sénégal avait déjà racheté lors d’une vente des effets personnels du chantre de la Négritude, prélevés de son domicile de Verson (Normandie, France) où il s’était installé après sa démission volontaire du pouvoir en 1980.