Le 15ème Sommet de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI) tenu les 04 et 05 mai à Banjul, la capitale de la Gambie, a été sanctionné par l’adoption d’une «Déclaration dite de Banjul» dans laquelle les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont réaffirmé leur solidarité avec la Palestine.

En vue d’obtenir un cessez-le-feu «immédiat et inconditionnel ainsi que la cessation de l’agression totale contre le peuple palestinien à Gaza, la communauté internationale doit mettre en œuvre les mesures provisoires ordonnées par la CIJ (Cour internationale de Justice) contre l’Etat hébreu», a plaidé la Déclaration officielle publiée dans la capitale gambienne.

La même Déclaration de Banjul exhorte en outre «les Palestiniens à s’unir dans leur lutte pour atteindre leurs objectifs, sous la bannière de l’Organisation de libération de la Palestine, seul représentant légitime du peuple palestinien».

Depuis le 07 octobre 2023, Israël mène une contre-offensive de grande envergure contre le mouvement palestinien Hamas à Gaza, suite à l’attaque-surprise contre le sud de son territoire qui a fait «environ 1.200 morts», selon des chiffres officiels de Tel-Aviv. Du côté palestinien plus de «34 mille décès» ont été recensés depuis octobre 2023, d’après le ministère de la santé du Hamas.

Cette grand-messe de l’OCI a en outre réaffirmé sa proximité avec les Palestiniens face à «la catastrophe humanitaire qui frappe la bande de Gaza et sa population à cause de l’agression israélienne (…) sans respect des valeurs morales et humanitaires les plus fondamentales».

L’OCI mobilise pour ce faire «tous les efforts qui doivent être déployés pour accélérer l’acheminement de toute l’aide humanitaire et rejeter toute tentative visant à déplacer le peuple palestinien de ses terres».

Au terme de ce 15è Sommet de l’OCI, la Gambie assume sur 3 ans la présidence tournante de l’organisation islamique. Le Président gambien, Adama Barrow a appelé à l’ancrage du développement durable dans les Etats membres de cette organisation.