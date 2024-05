Les 1.100 soldats des Forces armées américaines déployés au Niger devront quitter ce pays du Sahel au plus tard avant le 15 septembre prochain, comme le prévoit un accord signé de dimanche 19 mai à Niamey, par le ministre nigérien de la Défense nationale, le général Salifou Mody et le Sous-secrétaire américain à la Défense pour les Opérations spéciales et les Conflits de faible intensité, Christopher Maier.

Selon les termes de cet accord, les bases américaines seront fermées sur le sol nigérien et les 1.100 soldats nord-américains quitteront ce pays sahélien au plus tard le 15 septembre 2024.

Dans le cadre de cette réarticulation des soldats US au Sahel, ils auront toutes les facilités pratiques de la part des autorités nigériennes. C’est le cas des «garanties de protection et de sécurité aux troupes américaines durant leur retrait.

Les délégations des deux pays ont établi des procédures pour faciliter l’entrée et la sortie du personnel américain du Niger, y compris les autorisations de survol et d’atterrissage pour les vols militaires, d’après les termes de l’accord d’entente conclu par les deux parties.

Les relations diplomatiques entre le Niger et la première puissance militaire et économique de la planète ne vont pas se dégrader pour autant, après le départ des soldats US du Sahel.

«Le retrait des forces américaines du Niger n’entache en rien la poursuite des relations entre les Etats-Unis et le Niger dans le domaine du développement ». Les deux pays se sont aussi engagés à poursuivre « le dialogue diplomatique pour définir l’avenir de leurs relations bilatérales, note l’entente de retrait entre les deux Etats ».

Des délégations officielles des deux pays se sont réunies du 15 au 19 mai à Niamey, la capitale du Niger, autour des contours consensuels du retrait des Forces américaines du territoire nigérien après la dénonciation unilatérale le 16 mars 2024 des accords de défense entre Washington et Niamey.