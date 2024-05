Le président du Conseil national suisse, Eric Nussbaumer a exprimé, mardi à Rabat, le soutien de son pays à une solution politique «juste, durable et mutuellement acceptable» au conflit régional autour du Sahara marocain.

«La Suisse soutient les efforts des Nations unies et l’action de l’Envoyé Personnel du Secrétaire Général de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, pour aboutir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable en accord avec le droit international et les résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité», a confié à la presse, le responsable suisse à l’issue de ses entretiens à Rabat, avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Eric Nussbaumer qui effectue actuellement une visite de travail au Maroc à la tête d’une importante délégation parlementaire, a d’autre part, souligné que la Suisse salue «les efforts sérieux et crédibles du Maroc pour une solution politique basée sur le compromis », citant à ce titre, le Plan d’autonomie marocain pour le Sahara présentée au Secrétaire général de l’ONU en 2007. Il a en outre, indiqué que son pays encourageait toutes les parties à poursuivre leur engagement dans un esprit de compromis.

Pour rappel, le Département fédéral suisse des Affaires étrangères a exclu en début de cette semaine, toute présence d’une représentation officielle du Front Polisario ni auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, ni auprès du Conseil fédéral (gouvernement suisse).

Dans une note verbale adressée à l’Ambassade du Royaume du Maroc à Berne, le Département fédéral précise que le bureau du Polisario à Genève, ne bénéficie d’aucun privilège ni d’aucune immunité en Suisse, infligeant du coup, un retentissant camouflet au Polisario et à ses parrains algériens.

Le Département fédéral a recadré à la même occasion, le soi-disant représentant du Polisario en Suisse, le sommant de s’abstenir d’utiliser des titres et des dénominations qui pourraient suggérer une représentation officielle en république helvétique.

Ce rappel à l’ordre, intervient suite aux tentatives du prétendu représentant du Polisario de se faire passer à tort, pour un ambassadeur officiel auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Genève.