La Confédération Africaine de Football (CAF) a actualisé en ce début de semaine son «classement des clubs» de football au terme de la saison 2023-2024 au cours de laquelle, les formations égyptiennes ont dominé de la tête et des pieds ces compétitions panafricaines se hissant aux meilleures places du classement officiel de la CAF.

Au terme des finales des Coupes de la CAF et de la Ligue des Champions, Al Ahly, vainqueur de la Ligue des Champions, occupe la première place du classement de la CAF avec 87 points. Il est suivi de l’Espérance sportive de Tunis (EST) avec 61 points, du Wydad Casablanca du Maroc en troisième position avec 60 points.

Le sud-africain Mamelodi Sundowns (54 points) et l’égyptien Zamalek (champion de la Coupe de la CAF 2024) avec 48 points ferment ce ranking des cinq meilleures formations du continent suivis en 6ème place, de la formation marocaine de la RS Berkane avec 42 points et les clubs du TP Mazembe (RDC, 9è place) et du CR Belouizdad (Algérie) ferment le top 10 de ce classement de la CAF.

L’Egypte a dominé la saison 2023-2024 dans les compétitions de clubs en Afrique en remportant deux finales en autant de tournois. La Supercoupe d’Afrique saison 2023-2024 va donc opposer dans les prochains mois les deux clubs égyptiens Zamalek à Al Ahly.