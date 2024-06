Le Fonds monétaire international (FMI) table sur «une croissance du PIB nigérien à hauteur de 10,6% en 2024, après un ralentissement à 4,2% en 2023», a confié Antonio David le week-end écoulé après avoir conduit une mission de l’institution dans ce pays sahélien.

Malgré la crise socio-politique à laquelle fait face le Niger depuis juillet 2023, «ses perspectives économiques sont favorables à court et moyen termes », estime le responsable du FMI, précisant que «la coissance réelle de son PIB est projetée à 10,6% en 2024 en raison du début des exportations de pétrole et des effets d’entraînement qui en résultent sur l’économie, la levée des sanctions, ainsi que l’augmentation attendue de la production agricole».

Le FMI conditionne la matérialisation de ses prévisions macroéconomiques par l’atténuation ou la résilience face à deux vulnérabilités ou risques à savoir : «la situation sécuritaire et les chocs climatiques».

Le taux de croissance de 10,6% attendu au Niger en 2024, est l’un des plus élevés en Afrique de l’Ouest et sur le reste du continent pour le compte des six derniers mois de l’année en cours.