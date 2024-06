La fête de l’Aïd Al Adha n’a pas été de tout repos pour les forces de l’ordre algériennes qui ont été mobilisées dimanche et lundi dans différentes localités de la Wilaya de Tiaret au Sud-ouest de l’Algérie, pour empêcher tout débordement des manifestations qui battaient le pavé contre la pénurie d’eau potable dans la région en ces temps de fortes chaleurs.

Les habitants de Tiaret ont ainsi sacrifié les joies de cette importante fête religieuse, pour protester vivement contre l’inertie du régime politico-militaire qui leur a menti à travers des promesses non tenues de résoudre la pénurie d’eau potable avant la fête du sacrifice, alors que cette grave pénurie d’eau dure déjà depuis plusieurs mois.

Pire encore, les habitants de la région ont été contraints de faire en plus, face à des coupures répétitives du courant électrique, dans un pays, grand producteur africain de gaz et de pétrole. Les manifestants réclament l’approvisionnement de la région en eau potable et dénoncent l’incapacité des autorités en charge du secteur à résoudre la pénurie d’eau qui risque de s’aggraver à l’approche de l’été.

Pourtant il y a deux semaines que le président algérien, Abdelmadjid Tebboune qui l’habitude de faire des promesses à son peuple sans les tenir, avait exigé le 2 juin courant d’alimenter, au plus tard en 48 heures, la région de Tiaret en eau potable courante, et son gouvernement s’était même donné un délai de deux semaines au maximum, pour résoudre cette grave crise avant le jour de l’Aïd.

Même du côté des médias algériens aux ordres du régime en place à Alger, c’est le black-out total sur cette pénurie d’eau à Tiaret et dans d’autres régions du pays, aggravée par le nombre insuffisant de barrages et un faible taux de pluviométrie durant ces dernières années.

Face au black-out des médias locaux, les habitants de Tiaret ont alors eu recours aux réseaux sociaux, relayés par la presse internationale, pour étaler au grand jour, leurs souffrances quotidiennes et leur abandon à leur sort, par les autorités locales et nationales.

Des images de la reprise des manifestations de protestations, émaillées de fermeture des principaux axes routiers menant à Tiaret durant les journée du dimanche et lundi derniers, montrent des centaines de manifestants déchaînés qui bloquent la circulation en dressant des barricades à l’aide de pneus brûlés, de branches de bois et de briques de ciment.