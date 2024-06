Six nouvelles municipalités en Afrique vont rejoindre le « Programme des villes africaines » du Fonds de développement urbain et municipal (UMDF) de la Banque africaine de développement (BAD), a annoncé mardi 25 juin, la BAD dans un communiqué.

C’est le 13e Comité de supervision de l’UMDF qui a approuvé, lors de sa réunion les 19 et 20 juin 2024 à Tunis, l’élargissement de ce programme aux villes de Kolwezi (République démocratique du Congo), de Grand Nokoué (Bénin), de Buffalo City (Afrique du Sud), de Joal (Sénégal), de Juba (Soudan du Sud) et de Nouakchott (Mauritanie), sachant que les ambitions et les attentes de ces municipalités diffèrent selon leurs défis.

Le communiqué indique que, pour ces nouvelles municipalités, le Fonds financera un programme d’accompagnement de plusieurs mois, au cours duquel sera réalisé un diagnostic précis des points forts et des vulnérabilités de chacune de ces villes, notamment au regard des enjeux économiques, sociaux, climatiques et de genre.

Par la suite, il s’agira d’identifier des projets d’infrastructure transformateurs autour desquels fédérer les bailleurs de fonds publics et privés.

Le « Programme des villes africaines », un des piliers de l’action du Fonds, consiste à accompagner des villes africaines dans l’élaboration de plans d’investissement structurants à court, moyen et long terme.

Le Comité de supervision du l’UMDF a, quant à lui, le mandat de superviser le Fonds et d’impulser ses principales orientations stratégiques. Au cours de sa dernière réunion, il a passé en revue les avancées et les résultats du Fonds, ainsi que son programme de travail pour l’année 2024 qui prévoit d’allouer plus de 4,7 millions de dollars pour faciliter l’identification et la maturation de projets d’infrastructure urbains.

L’UMDF, fondé en 2019, est doté d’un budget de 50 millions de dollars. Ses contributeurs sont le Fonds nordique de développement ainsi que les gouvernements du Danemark, de l’Espagne et de la Suisse, et l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers.

« La question du développement urbain est au cœur de la nouvelle stratégie décennale de la Banque 2024-2033, dont le Fonds de développement urbain et municipal est un instrument stratégique de mise en œuvre », a déclaré Mike Salawou, directeur du Département infrastructures, villes et développement urbain à la BAD.