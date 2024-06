Le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa a partagé, via un communiqué, ce jeudi 27 juin, la douleur de ses compatriotes qui ont perdu de proches parents dans les rangs des Forces de défense nationale sud-africaine (SANDF) en République Démocratique du Congo (RDC) abattus le 25 juin dernier.

Des éléments des SANDF ont essuyé une attaque au mortier sur l’une de leurs bases dans la ville de Sake à l’Est de la RDC, au cours de laquelle deux soldats sud-africains sont décédés et 20 autres ont été blessés.

«Alors que nous pleurons les morts et les blessures infligées à nos soldats, nous apprécions les sacrifices qu’ils ont faits pour la cause de la paix et de la stabilité dans notre région, et ils ne seront pas oubliés», a souligné le président Ramaphosa.

Le contingent attaqué appartient à la Mission de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) en RDC, laquelle mission a été déployée en décembre 2023 pour soutenir les efforts du Gouvernement congolais, visant à restaurer «la paix et la sécurité dans la partie orientale» de cet Etat d’Afrique centrale.

«Les pensées du Président vont également aux membres des SANDF qui se remettent de leurs blessures», a conclu le président sud-africain dans son Communiqué.