L’Assemblée générale de l’ONU a adopté, mercredi 10 juillet, une résolution qui prévoit l’organisation, en décembre prochain au Botswana, de la troisième Conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral.

«Par ce texte, présenté par l’Ouganda, au nom du G77 et de la Chine, et entériné sans vote, l’Assemblée accepte avec gratitude l’offre généreuse faite par le Gouvernement du Botswana d’accueillir cette conférence, qui se tiendra à Gaborone, du 10 au 13 décembre 2024, au plus haut niveau possible, sur le thème ‘Les partenariats, moteurs du progrès’ », indique un communiqué du service de presse des Nations unies.

Selon l’ONU, l’absence d’accès à la mer, l’éloignement des marchés mondiaux ainsi que les coûts élevés des transports en transit demeurent d’importants obstacles au développement socioéconomique des pays en développement sans littoral.

La troisième conférence qui devait initialement se tenir du 18 au 21 juin 2024 à Kigali, la capitale du Rwanda, devrait permettre d’adopter le nouvel agenda de développement des pays concernés pour la prochaine décennie, lequel agenda succédera au Programme d’action de Vienne pour la décennie 2014-2024 adopté lors de la deuxième Conférence tenue du 3 au 5 novembre 2014 à Vienne en Autriche.

La rencontre de Gaborone réunira des représentants des secteurs gouvernementaux et non gouvernementaux des pays en développement sans littoral, des pays de transit, des pays donateurs, ou encore des organisations de la société civile et des agences des Nations unies.