Le Conseil des ministres ivoirien a adopté hier mercredi, un décret portant création, attributions, composition et fonctionnement d’une section antiterroriste au sein du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, en remplacement de la Cellule spéciale d’enquête, d’instruction et de lutte contre le terrorisme.

Cette section antiterroriste comprend une formation d’enquête et de poursuite, une formation d’instruction et une chambre de jugement, renforcées et réaménagées au mieux en vue de prévenir et de lutter efficacement contre le terrorisme et les infractions connexes sur l’ensemble du territoire national, explique le rapport de la réunion.

Le texte précise aussi qu’au-delà des actes de terrorisme et de ceux ayant un lien direct avec le terrorisme, le décret adopté étend, conformément au Code de procédure pénale, la compétence de la section antiterroriste aux faits d’une particulière gravité autres que les actes de terrorisme, notamment les faits portant sur la criminalité organisée.

Soulignons que, lors de la présentation de ses vœux de nouvel an au début de 2024, le président Alassane Ouattara s’était félicité des progrès réalisés au niveau sécuritaire par son pays au cours de l’année 2023, lesquels auraient contribué à réduire de façon significative les risques des attaques terroristes sur le territoire national.

«En ce qui concerne le volet sécuritaire, le renforcement de capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité aux frontières nord du pays, ainsi que la mise en place de projet de développement en faveur des jeunes (…) ont contribué à réduire de façon significative les risques des attaques terroristes», avait-il indiqué, ajoutant que son gouvernement poursuit avec détermination la lutte contre le terrorisme.