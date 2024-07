Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé avoir accordé un prêt de 43 millions de dollars à la République du Congo-Brazzaville, suivi d’un un décaissement immédiat approuvé par son Conseil d’administration à l’issue de la cinquième revue de l’accord au titre de la facilité élargie de crédit (FEC).

Ce financement du FMI aidera un peu plus, les autorités de Brazzaville à mettre en œuvre leurs politiques de développement, à préserver la stabilité macroéconomique et à renforcer la reprise économique dans un contexte de pressions inflationnistes et de resserrement des conditions financières, indique un communiqué de l’institution financière.

Selon le Conseil d’administration du FMI, « les performances au titre du programme ont été globalement satisfaisantes. Tous les critères de réalisation quantitatifs à fin décembre 2023, ont été remplis, mais celui relatif à un plafond continu de zéro sur les nouveaux arriérés extérieurs n’a pas été respecté en raison de retards dans le service de la dette».

Le Conseil précise que «les progrès en matière de réformes structurelles se poursuivent, bien qu’avec des retards », ajoutant que «des mesures correctives décisives ont été prises pour améliorer les performances au titre du programme».

Les autorités congolaise sont encouragées à poursuivre notamment leurs efforts pour assainir les finances publiques, renforcer la gestion de la dette pour garantir sa soutenabilité et privilégier la diversification économique.

Alors que la reprise économique du Congo se poursuit à un rythme modéré, le FMI prévoit une accélération de la croissance au cours des deux prochaines années pour se situer entre 3,5% et 3,8%, tandis que l’inflation, actuellement élevée, devrait revenir à l’objectif régional de 3%.