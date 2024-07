ASKY, compagnie aérienne régionale basée à Lomé (Togo) va lancer à partir du 27 juillet 2024 des «vols additionnels en week-end entre Lomé et Abidjan».

Les nouveaux vols envisagés seront opérés «en soirée pour plus de commodité, permettant ainsi aux passagers de maximiser leur week-end», précise un communiqué de cette compagnie qui a pour hub l’AIGE (Aéroport international Gnassingbé Eyadèma) de Lomé.

Pour célébrer l’introduction de ces vols additionnels, ASKY propose des «tarifs compétitifs» afin de rendre les voyages encore plus accessibles, explique la direction de cette compagnie.

Lancée début 2010 pour combler le déficit de liaisons aériennes permanentes entre les villes d’Afrique de l’Ouest et du Centre, ASKY se présente comme «une compagnie aérienne 100% privée créée par des institutions bancaires régionales en Afrique». Elle a Ethiopian Airlines (leader de l’aviation civile africaine) comme partenaire stratégique et fait face dorénavant à une concurrence hyper rude en Afrique occidentale et centrale depuis la relance de plusieurs compagnies nationales dans divers Etats d’Afrique de l’ouest.

ASKY dispose actuellement d’une flotte de quatorze (14) appareils, et dessert vingt-huit (28) villes dans vingt-six (26) pays d’Afrique. Elle planifie pour bientôt une couverture de Pointe-Noire (Congo).