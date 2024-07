La CEN (Commission électorale nationale) du Rwanda a publié ce 22 juillet 2024 les résultats définitifs de la présidentielle organisée la semaine dernière. Elle a affiné dans ce sens les chiffres rendus publics quelques jours plus tôt.

Selon le décompte officiel fourni par la CEN ce 22 juillet, le Président sortant Paul Kagame du FPR (Front patriotique rwandais, au pouvoir depuis l’an 2000) a remporté l’élection présidentielle au Rwanda «avec 99,18% des voix». Ses deux autres concurrents, Frank Habineza, du Parti vert démocratique du Rwanda (opposition), et Philippe Mpayimana (candidat indépendant), ont enregistré «respectivement 0,50% et 0,32% des voix lors du scrutin du 15 juillet», assure la CEN.

Lors de ces premières élections couplées au Rwanda ce 15 juillet 2024, le FPR et sa coalition ont arraché 37 sièges des 53 sièges du Parlement, souligne aussi la CEN. L’opposition dans cette Assemblée sera incarnée par le PL (Parti libéral) de Donatille Mukabalisa (présidente sortante de la Chambre des députés), et le PPSD (Parti social-démocrate) chapeauté par l’ancien ministre des Affaires étrangères du pays, Vincent Biruta. Ces deux formations ont obtenu cinq sièges chacun au Parlement.

«Nous voudrions remercier tous les Rwandais pour leur rôle actif dans l’organisation et la participation aux élections, tant dans le pays qu’à l’étranger», s’est félicitée la CEN. En faisant un clin d’œil spécial aux partis politiques locaux et OSC. «En particulier, nous tenons à exprimer notre gratitude aux partis politiques et aux Organisations de la société civile qui ont participé aux élections».

Paul Kagame, 66 ans, avait enlevé la présidentielle de 2017 (pour un troisième mandat) avec plus de 98% des voix.