La Commission européenne a annoncé, mardi dans une déclaration officielle, une proposition à présenter au Conseil de l’Union européenne (UE), relative aux mesures de visa à prendre à l’encontre de la Somalie.

La Commission entend durcir ces mesures dans l’objectif de pousser l’Etat somalien à coopérer à la réadmission de ses ressortissants.

Le site Schengen.News explique que l’objectif des mesures plus strictes en matière de visas pour la Somalie est de pousser le pays à coopérer plus efficacement dans la réadmission de ses ressortissants qui sont arrivés dans l’UE de manière irrégulière et qui y restent sans documents appropriés.

D’après la même source, malgré les mesures prises jusqu’à présent par l’UE et ses États membres pour améliorer la coopération en matière de réadmission et compte tenu des relations globales de l’UE avec la Somalie, il est considéré que la coopération de la Somalie avec l’UE en matière de réadmission n’est pas suffisante et qu’une action est nécessaire.

Le Conseil devrait approuver la proposition avant que des mesures de visa ne soient introduites pour la Somalie.

Schengen.News indique aussi que si l’UE décide d’appliquer des mesures de visas pour la Somalie, les ressortissants somaliens ne pourront plus bénéficier de visas à entrées multiples, ce qui signifie qu’ils ne se verront délivrer que des visas à entrée unique.

Les Somaliens seront également soumis à des frais de visa Schengen plus élevés et leurs demandes de visa Schengen seront traitées dans un délai de 45 jours au lieu des 15 jours habituels qui s’appliquent aux autres pays.

En outre, certains éléments de la législation européenne régissant la délivrance de visas Schengen aux Somaliens pourraient également être suspendus, notamment la possibilité de renoncer à l’obligation de présenter des documents justificatifs.