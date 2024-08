La Présidence de la République Démocratique du Congo (RDC) a annoncé l’annulation à la dernière minute ce mercredi 31 juillet, d’un déplacement politique important du Président Félix Tshisekedi dans l’Est de son pays, précisant que le Chef de l’Etat devrait prolonger son séjour en Belgique pour des raisons de santé.

Tshisekedi qui est «actuellement en Belgique pour un suivi médical préalablement programmé, a annulé son déplacement de ce 2 août à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo (Est) pour commémorer une Journée en mémoire de toutes les victimes des guerres imposées à la RDC», a détaillé le Bureau présidentiel.

Les proches collaborateurs du président togolais, soulignent que le suivi médical auquel se soumet Félix Tshisekedi a été «programmé pour soigner une hernie discale qui a été prise en charge jusqu’à son départ de son pays par les équipes médicales de l’hôpital militaire du Camp Tshatshi à Kinshasa».

Programmée pour le vendredi 2 août, la «Journée en mémoire de toutes les victimes des guerres imposées à la RDC» se veut un exercice du soft power du géant congolais en pleine offensive diplomatique en Afrique et dans le reste du monde pour décrier la «nouvelle agression» qu’il subit de la part du M23 depuis fin 2021, dans la partie orientale de son vaste territoire.

Cette Journée est censée rendre hommage aux «morts et aux survivants impliqués dans les guerres dont est victime la RDC, et dénoncer le pillage systématique des ressources» du pays le plus étendu d’Afrique sub-saharienne.