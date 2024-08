Le ministère soudanais de la Santé a a fait état ce mercredi 21 août, des dégâts humains d’intempéries anormales ayant engendré des inondations meurtrières et provoqué depuis juin 2024, la mort de 114 personnes.

«114 morts, 281 blessés, dix Etats fédérés touchés, 27.278 familles et 110.278 individus affectés» sont les chiffres globaux préoccupants de ces intempéries. Ces inondations ont par ailleurs causé des dommages colossaux aux terres agricoles du pays, souligne encore le pouvoir central de Khartoum.

Le 10 août 2024, le ministère de la santé avait annoncé «53 décès et 208 blessés à la suite des inondations et des pluies dans neuf Etats» pendant les mois de juin et juillet derniers.

Les inondations sont récurrentes au Soudan et surviennent généralement entre juin et octobre de chaque année. Les pluies de 2023 tout comme celles de 2024 exacerbent ainsi le péril humanitaire au Soudan déjà confronté depuis le 15 avril 2023 à un conflit meurtrier entre les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide (FSR, paramilitaires).

Selon l’ONU, «environ 10,7 millions de personnes» sont déplacées à l’intérieur du Soudan à l’heure actuelle, tandis qu’environ «2,2 millions de Soudanais» ont trouvé refuge à l’étranger notamment dans les pays voisins du Soudan.