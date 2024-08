Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) a dressé mercredi dernier, le bilan des graves inondations qui dévastent les 23 provinces du Tchad depuis fin juillet 2024.

«Au moins 145 personnes ont perdu la vie et près d’un million d’autres sont affectées par ces inondations», a révélé un Rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU.

Cette Agence onusienne se préoccupe plus singulièrement du sort des habitants de la région Sud-ouest du Tchad, «la plus gravement impactée avec plus de 560.000 personnes affectées».

Plus de 964.000 personnes, soit 166.000 ménages, sont globalement touchées par ces intempéries, a encore souligné l’OCHA, précisant que ces intempéries ont également impacté négativement les rendements agricoles de ce pays sahélien, puisque «plus de 250.000 hectares de champs ont été engloutis, plus de 70.000 maisons et 29.000 têtes de bétail» ont été emportés par les eaux en crue.

Un drame national qui a besoin de gros moyens financiers pour être résorbé. «L’ONU et ses partenaires ont besoin d’un financement estimé à 64 millions de dollars pour aider les personnes touchées par ces inondations. Jusqu’à présent, les donateurs n’ont contribué qu’à environ de 10% de ce montant», a déploré l’OCHA dans son Rapport.

L’OCHA est préoccupée par ailleurs, par la permanence de la crue des eaux qui entrave l’acheminement des secours humanitaires à l’échelle nationale.