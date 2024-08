La Fédération malienne de football (FEMAFOOT) a désigné ce jeudi 28 août, le Belge Tom Saintfiet comme nouveau sélectionneur de la sélection fanion du Mali.

La FEMAFOOT souligne qu’elle a porté son choix sur le professionnel Tom Saintfiet après le tri des candidatures des postulants qui étaient au nombre de 33 au départ, puis six après l’arrêt d’une shortlist.

A 51 ans, l’entraineur belge va se lancer dans un nouveau challenge sportif sur le continent africain, après avoir fait ses preuves au Togo, et surtout en Gambie en qualifiant ce petit pays ouest-africain pour la 1ère fois, à une phase finale de CAN 2021. Outre ces trois Etats précités, Saintfiet a également eu à traîner sa bosse comme sélectionneur en Namibie, au Zimbabwe, au Malawi et en Ethiopie.

Le technicien belge succède au Franco-Malien Eric Sékou Chelle renvoyé le 13 juin dernier par la FEMAFOOT «pour insuffisance de résultats», après la douloureuse élimination des Aigles du Mali en quarts de finale de la «CAN 2023» par la Côte d’Ivoire, alors que les Maliens menaient au score à quelques minutes de la fin du match.