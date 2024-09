L’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) et le Forum des systèmes alimentaires en Afrique organisent, à partir de ce lundi 2 septembre jusqu’au 6 septembre à Kigali, la capitale du Rwanda, le Sommet sur les systèmes alimentaires en Afrique (AFS).

Il s’agit du principal forum sur l’agriculture et les systèmes alimentaires africains, précise dans un communiqué, la Banque africaine de développement (BAD) qui a annoncé cet événement.

Cette rencontre annuelle réunit des investisseurs, des experts en politiques, en agriculture et en systèmes alimentaires pour discuter et mobiliser des investissements et faciliter des partenariats du secteur privé dans le secteur agricole.

La BAD informe qu’elle organisera, à cette occasion, trois événements en marge du Sommet à savoir : une table ronde de haut niveau sur l’après-Dakar 2 (Sommet sur l’alimentation en Afrique tenu fin janvier 2023) ; une session sur l’avancement des systèmes alimentaires pour l’Afrique dans le cadre du programme Technologie pour la transformation de l’agriculture en Afrique (TAAT) et Vision pour des cultures vivrières et des sols adaptés ; et un événement sur l’investissement dans les engrais et la santé des sols.