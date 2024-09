Dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) 2024 qui s’ouvre ce mercredi 4 septembre à Beijing, la capitale de la Chine, plusieurs délégations africaines conduites par leurs Présidents continuent d’arriver à Pékin, avec la ferme conviction de densifier leurs liens bilatéraux avec la 2ème puissance économique de la planète.

Parmi les délégations africaines déjà arrivées sur place, on compte des émissaires de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, Centrale et Australe, comme ceux de la RDC, du Gabon, du Togo, de l’Afrique du Sud.

Le Sommet du FOCAC 2024 est programmé du 4 au 6 septembre prochain sous le thème : «S’associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau».

La diplomatie chinoise souligne que cette grand-messe offrira l’occasion aux dirigeants chinois et africains de faire le point de leur partenariat et de renouveler leur engagement fondé sur des intérêts mutuels, face aux défis multilatéraux de l’heure, précisant que ces défis communs sont centrés autour de la «sécurité, la santé, la relance de l’économie et le changement climatique».

En marge du FOCAC 2024, la diplomatie chinoise a prévu une série d’entretiens en tête-à-tête entre des Chefs d’Etat africains et leur homologue chinois Xi Jinping pour hisser à un niveau supérieur, les partenariats bilatéraux existant entre la Chine et chacun des pays africains.