A l’image d’autres puissances émergentes sur la planète, l’Indonésie s’intéresse aussi au continent africain, en abritant le 2è Forum de partenariat Indonésie-Afrique (IAF) qui s’achève ce mardi 3 septembre à Bali, avec à la clé l’annonce la veille, d’une augmentation de la cagnotte actuelle de 3,5 milliards de dollars mobilisée pour les accords bilatéraux entre l’Indonésie et ses partenaires africains.

Cette grand-messe commerciale a été calée sur l’agenda diplomatique international de l’Indonésie à la veille de l’ouverture du 9è Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) à Pékin, la capitale de la Chine.

Au terme de ce 2è IAF, Jakarta envisage de densifier un peu plus ses investissements diversifiés dans les 5 Communautés économiques régionales (CER) en Afrique.

Le Directeur général de l’Asie, du Pacifique et de l’Afrique au ministère indonésien des Affaires étrangères, Abdul Kadir Jailani a expliqué hier lundi, que la valeur totale des engagements de son pays en matière de coopération avec l’Afrique, «va considérablement augmenter en dépassant les 3,5 milliards de dollars actuels», contre seulement 600 millions de dollars en 2018.

La santé, l’énergie, et les minerais stratégiques constituent les nouveaux centres d’intérêt de cette puissance émergente d’Asie du sud-est sur le continent africain.

Par ailleurs, cette nouvelle puissance asiatique s’érige progressivement en centre de production de matériaux pour les voitures électriques et leurs batteries et table pour ce faire, sur son approvisionnement permanent en Afrique en matière de minerais stratégiques comme «le cobalt, le lithium et le graphite».

Les organisateurs du 2è IAF se félicitent déjà de la conclusion d’accords autour d’un projet géothermique lancé par la Compagnie d’électricité indonésienne « Perusahaan Listrik Negara » et la « Tanzania Electric Supply Company » (TANESCO), et un projet industriel entre le laboratoire pharmaceutique «Bio Farma» et la société ghanéenne «Atlantic Lifesciences».