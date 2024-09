Le président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe a été fait «Commandeur de l’Ordre National du Mérite» de la Côte d’Ivoire ce jeudi 12 septembre à Abidjan, par le président ivoirien, Alassane Ouattara, à la suite du succès global de la 34è édition de la CAN de football disputée de janvier à février 2024 sur le sol ivoirien.

Le patron de la CAF, Motsepe a été distingué au même titre que le Secrétaire Général de la Confédération, Véron Mosengo-Omba qui a reçu la distinction d’«Officier de l’Ordre du Mérite» lors de cérémonies officielles ayant eu lieu en présence du Chancelier des Ordres Nationaux de la Côte d’Ivoire.

«Nous éprouvons une immense fierté pour le travail réalisé par le président Motsepe depuis son arrivée à la tête de la CAF. Le succès de la Coupe d’Afrique des Nations résulte de son leadership ainsi que de celui de la CAF. Cette distinction met en lumière l’excellent travail qu’il effectue au sein de la CAF et son engagement envers le développement du football en Afrique», a déclaré le Président Ouattara.

Motsepe s’est réjoui à son tour, de cette distinction, en imputant le succès de la ‘CAN 2023’ à la volonté politique des dirigeants ivoiriens: «C’est avec une immense joie et une profonde reconnaissance que je reçois cette récompense au nom des associations membres de la CAF (…) Le succès retentissant de la CAN en Côte d’Ivoire a été possible grâce à la vision du Président Ouattara, à l’engagement de son Gouvernement, ainsi qu’au soutien des 54 associations membres de la CAF (…)» .

«Les 1,4 milliard de téléspectateurs à travers 180 pays ayant suivi cet événement attestent que le football africain peut rivaliser avec les plus hauts niveaux mondiaux», a conclu le patron de la CAF et magnat des mines en Afrique.