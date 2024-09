Lors de la réunion du Conseil des ministres ivoirien le mercredi 18 septembre à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire, les débats ont porté sur le coût des exonérations fiscales et douanières pour le compte du premier semestre 2024.

Le ministre Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement a fait savoir à l’issue de cette réunion, que «les secteurs de l’industrie, des services, des bâtiments et travaux publics, ainsi que l’Administration» sont ceux ayant le plus bénéficié des exonérations fiscales et douanières au premier semestre 2024.

Le coût de ces exonérations entre janvier et juin 2024 dans ce pays locomotive de l’UEMOA, a atteint «274,4 milliards de francs CFA (environ 465 millions de dollars) à fin juin 2024, en hausse de plus de 40% comparé aux 195,1 milliards de F.CFA (environ 331 millions de dollars) enregistrés par la Côte d’Ivoire à la même période en 2023», précise la même source.

Les exonérations fiscales et douanières couvrent «174,2 milliards de F.CFA (environ 295 millions de dollars)» pour ce qui est de «la fiscalité de porte» et «100,2 milliards de francs CFA (environ 170 millions de dollars) au titre de la fiscalité intérieure», a détaillé le porte-parole du gouvernement.

La Côte d’Ivoire a intégré au premier trimestre 2024, le Top 10 des premières économies d’Afrique, et figure désormais à la place de 3è économie d’Afrique francophone derrière le Maroc.