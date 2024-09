L’exécutif béninois s’est projeté ce 18 septembre dans la vie macroéconomique du pays au titre de l’exercice budgétaire 2025, en avançant des détails précis autour des progressions que la richesse nationale de ce pays ouest-africain doit connaître dans les prochains mois.

Selon un communiqué officiel, le projet de budget étatique transmis au Parlement pour le compte de l’exercice financier 2025 s’établit «à 3.551,005 milliards de FCFA» (environ 6,02 milliards de dollars), soit une hausse «de 11% par rapport à l’exercice budgétaire 2024. Dans ce projet de budget 2025, le pays table également sur une progression de 6,8 % de son PIB.

Une part belle de ces prévisions budgétaires sera consacrée aux dépenses sociales en 2025, révèle ce projet de loi de finance 2025 déposé sur la table des parlementaires pour son adoption. Ces dépenses sociales «s’élèvent à elles seules à 1.101,71 milliards de FCFA (environ 1,87 milliard de dollars) en 2025, correspondant à 41,5% du budget général», a détaillé l’équipe gouvernementale.

L’exécutif béninois a aussi précisé ce mercredi 18 septembre, que le «budget 2025 prend également en compte la préparation des élections générales de 2026».

Le Bénin dont l’économie repose uniquement sur le commerce, l’agriculture, les recettes fiscales et portuaires, mise en 2025 sur sa résilience économique et divers avantages comparatifs dont il s’est doté depuis 2021 sous le second quinquennat du Président, Patrice Talon.

«En dépit du contexte d’incertitude croissante due aux aléas climatiques, et les chocs exogènes, le budget 2025 postule un taux de croissance en lien avec les performances attendues dans le secteur agricole et l’expansion du tissu industriel, le secteur portuaire et le tourisme», a fait savoir le Gouvernement dans son projet de budget.

«Poursuite et consolidation des leviers de sa transformation structurelle de l’économie et meilleure redistribution des fruits de la croissance économique pour plus d’équité et de justice sociale» sont les autres priorités de l’Etat pour l’année 2025, souligne le gouvernement béninois qui prévoit la poursuite de la «réduction des inégalités liées au genre, la préservation de la planète contre les effets du changement climatique, la promotion de l’emploi, la déconcentration et la décentralisation».

Le Bénin est l’un des rares Etats africains au Sud du Sahara ne disposant pas d’une diversité de richesses minières, mis à part ses ressources aquifères.