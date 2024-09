L’Agence statistique d’Afrique du Sud (Stats SA) a communiqué ce mercredi 18 septembre, une bonne information aux populations sud-africaines confrontées depuis près de trois ans à une inflation galopante alimentée par la hausse des coûts du gaz, des prix des produits alimentaires et de l’électricité.

L’Indice des prix à la consommation (IPC) à l’échelle nationale a «diminué pour le troisième mois consécutif, passant de 4,6% en juillet à 4,4% en août 2024», s’est réjoui le Stats SA, précisant qu’il s’agit de l’indice «le plus faible depuis avril 2021, avec une faible inflation observée dans différents secteurs».

Le Directeur en chef du Stats SA, Patrick Kelly explique le recul de cet indice par «des facteurs tels que la baisse des prix du carburant et de l’inflation alimentaire».

«Des taux annuels plus faibles ont été enregistrés dans plusieurs catégories de services, notamment les transports, le logement et l’hôtellerie-restauration. En revanche, l’inflation a augmenté en août 2024 pour les produits alimentaires, les boissons alcoolisées et non alcoolisées et le tabac», a révélé Patrick Kelly.

La Banque de réserve sud-africaine pour sa part apprécie la décélération en cours de l’inflation dans le pays le plus industrialisé du continent africain, en estimant qu’elle entre dans la fourchette idéale visée, «de 3 à 6%».