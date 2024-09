Le Conseil d’Administration de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un appui budgétaire de 67 millions de dollars en faveur de Madagascar, a annoncé ce lundi 23 septembre, le ministère malgache de l’Economie et des Finances.

Ce financement extérieur couvrira l’année 2024 ; un autre appui financier du même montant est prévu pour l’année 2025, a précisé le ministre.

«La confiance de la BAD au Gouvernement dirigé par le Président malgache Andry Rajoelina, ainsi que la volonté des deux parties de poursuivre leur coopération, sont à l’origine de ce résultat obtenu», s’est félicité l’exécutif malgache.

Les engagements actuels de la BAD à Madagascar «s’élèvent à plus d’un milliard de dollars, dont plus de 97%» affectés aux transports, à l’énergie et à l’agriculture, souligne l’institution panafricaine de financement basée à Abidjan en Côte d’Ivoire.