La Banque mondiale a donné ce 30 septembre 2024 des détails autour d’un nouveau financement qu’elle vient d’accorder au Nigeria, Etat le plus peuplé d’Afrique.

«Ce nouveau financement pour le capital humain et les soins de santé primaires aidera à remédier aux difficultés complexes auxquelles sont confrontés les Nigérians, en particulier les femmes et les filles, en matière d’accès et de qualité des services, mais aussi dans le domaine de la gouvernance qui explique ces difficultés», a confié Ndiame Diop, responsable de la Banque mondiale pour le Nigeria.

L’antenne nigériane de cette institution de Bretton Woods a expliqué via un communiqué ce 30 septembre que le financement global octroyé à Abuja s’élève à «1,57 milliard de dollars pour renforcer le capital humain à travers une meilleure santé pour les femmes, les enfants et les adolescents, tout en renforçant la résilience aux effets du changement climatique».

En dépit des réformes structurelles engagées par le Président Tinubu depuis sa prise de fonction en mai 2023, le Nigeria continue de faire face à une inflation qui a des répercussions multisectorielles, et la majorité de sa population demeure confrontée à la pauvreté.

Ce nouveau financement de l’institution basée à Washington est répartie de la manière suivante: «500 millions de dollars» sont affectés à la résolution de problèmes de gouvernance qui entravent l’éducation et la santé, «570 millions de dollars» sont destinés au renforcement des soins de santé primaires, et «500 millions de dollars» constituent une somme additive pour le SPIN (Projet d’énergie et irrigation durables pour le Nigeria), selon des explications officielles.

Aux yeux de la Banque mondiale, le SPIN devra également apporter une valeur ajoutée à la production d’énergie hydroélectrique dans l’Etat fédéral du Nigeria, tout en protégeant davantage les populations locales des inondations et de la sécheresse dans les zones où il sera mis en œuvre.