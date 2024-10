Les autorités djiboutiennes ont adopté, mardi 1er octobre lors d’un Conseil des ministres, un projet de Loi portant ratification de l’Accord sur la Zone de Libre-Echange Tripartite (TFTA) entre le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) et la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).

Selon le gouvernement djiboutien, la ratification de l’Accord TFTA « représente une étape déterminante vers l’intégration économique régionale, offrant des opportunités significatives pour la croissance économique, le développement industriel, l’amélioration des infrastructures », rapporte le communiqué du Conseil.

Djibouti estime que cette ratification lui permettra « de participer activement à cette initiative régionale visant à améliorer la prospérité économique et à renforcer la coopération entre les Etats membres ».

L’Accord de Libre-échange Tripartite entre les trois communautés économiques régionales, établi à Kampala en 2008, est entré en vigueur le 25 juillet 2024, après l’atteinte du seuil requis de 14 instruments de ratification déposés par les Etats membres et partenaires.

Le communiqué rappelle que cet Accord TFTA est fondé sur trois piliers fondamentaux, notamment l’intégration des marchés, l’industrialisation et le développement des infrastructures. Son objectif est de promouvoir le développement économique et social de la région tripartite.

Les avantages attendus de l’Accord incluent la création d’un vaste marché de plus de 800 millions d’habitants, un PIB combiné d’environ 18 billions de dollars américains et une classe moyenne émergente rapide, stimulant la demande pour une diversité de produits et services, toujours selon la même source.

A ce jour, l’Accord TFTA compte 23 signatures dont Djibouti et 14 pays parmi lesquels l’Angola, le Botswana, le Burundi, l’Égypte, Swaziland, le Kenya, le Lesotho, le Malawi, la Namibie, le Rwanda, l’Afrique du Sud, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe ; la République de Djibouti devant être le quinzième pays.