Le président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno, a reçu en audience, lundi, une délégation du Fonds monétaire international (FMI) conduite par son Directeur Adjoint du Département Afrique, Vitaly Kramarenko, à qui il a demandé un soutien important de son institution, afin de mener à bien son programme politique quinquennal.

« Ayant à cœur de traduire très rapidement dans les faits les points phares de son programme politique décliné en 12 chantiers et 100 actions, le Président de la République (…) a sollicité auprès du responsable Afrique de l’institution de Bretton woods, un appui financier conséquent », indique un communiqué de la direction de communication de la Présidence.

En séjour à Ndjamena depuis le 2 octobre, dans le cadre de l’évaluation des performances des différents portefeuilles du FMI auprès des ministères sectoriels et institutions du Tchad, la délégation a bouclé sa mission par la rencontre avec le chef de l’Etat, en présence du Ministre d’Etat, Ministre des Finances, du Budget, de l’Economie et du Plan, Tahir Hamid Nguilin et d’autres hauts responsables du pays.

Selon la présidence, les deux parties ont passé en revue les différents points du partenariat Tchad-FMI, les discussions ayant porté essentiellement sur le partenariat et l’appui financier du FMI au Tchad.

Mahamat « a assuré ses interlocuteurs de la ferme volonté du Gouvernement à respecter ses engagements le liant au Fonds Monétaire International », d’après le communiqué.