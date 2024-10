Au terme d’une cérémonie de près de 6 heures tenue ce lundi 14 octobre au Centre International des Conférences Abdou Diouf (CICAD) , près de Dakar, le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a donné le coup d’envoi à la «Vision 2050» qui se veut un «Agenda National de Transformation» structurelle, fondé sur les besoins endogènes et potentialités du pays .

Sous le symbolisme du «baobab» (arbre au Sud du Sahara qui a la vocation d’être un rassembleur), le gouvernement conduit par le « PASTEF » (parti du Président Faye) a lancé ce qu’il présente comme «l’Agenda 2050 pour les Sénégalais d’aujourd’hui et de demain, un référentiel visant à réduire la dépendance du pays vis-à-vis de la dette étrangère, à tripler le revenu par habitant et à garantir une croissance économique durable » au Sénégal.

Dans un discours de circonstance prononcé à cette occasion, le Président Faye a présenté cet ‘Agenda 2050’ comme une «vision endogène claire et nette pour une transformation économique reposant sur 4 axes ambitieux à savoir : L’axe 1 qui a pour socle la «création d’une économie inclusive à travers l’industrialisation ambitieuse, grâce aux technologies numériques et à l’IA-Intelligence Artificielle- (…)», a expliqué le Chef de l’Etat sénégalais, précisant qu’«une loi sur la souveraineté économique » allait être adoptée en concertation avec toutes les parties prenantes.

Le 2è axe, a-t-il ajouté, est «la durabilité et l’aménagement équilibré du territoire à travers un accès équitable à toutes les infrastructures essentielles, surtout dans les Régions les plus reculées, en misant sur l’éolien et le solaire» et le 3è axe est fondé sur le «renforcement du capital humain à travers une politique éducative pour tous, une réforme foncière et la modernisation du système de santé, en particulier dans les zones rurales. Le tout avec un système d’assurance santé ouvert à tous», a un peu plus expliqué le dirigeant ouest-africain.

Le 4è axe est orienté selon le président Faye et leader du PASIF, vers «la bonne gouvernance et l’engagement africain, en combattant la corruption et en faisant de l’Administration un levier puissant de notre développement. Nous renforcerons notre développement avec les pays frères dans la sécurité et la gouvernance démocratique pour nous positionner comme un acteur majeur sur la scène internationale».

L’Agenda 2050 doit bénéficier d’une vulgarisation idoine auprès des populations sénégalaises pour un «Sénégal plus fort et prospère», s’est engagé ce lundi l’exécutif sénégalais dont les membres et plusieurs figures des forces vives de la Nation ont assisté en masse à

la cérémonie de lancement tenue la rencontre au Centre International des Conférences Abdou Diouf.