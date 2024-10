Des secours dans le nord du Nigeria (Etat fédéré de Jigawa) ont indiqué dans la soirée de ce 16 octobre 2024 que «plus de 140 personnes ont péri après l’explosion d’un camion-citerne renversé» autour duquel une grande foule s’était agglutinée pour récupérer du carburant. Des comportements répétitifs au Nigeria engendrant systématiquement des drames cycliques.

La Présidence du Nigeria a précisé ce 16 octobre 2024 que le grave accident est survenu en début de semaine. «Un fait dévastateur», a décrit la plus haute institution du pays. Le Président Bola Tinubu a chargé une délégation de hauts fonctionnaires «de présenter ses condoléances aux familles des défunts, d’évaluer la situation sur les lieux de l’incident et de rendre visite à des blessés à l’hôpital».

Il a ordonné en outre «qu’une aide d’urgence, y compris des fournitures médicales, de la nourriture et des abris, soit apportée aux victimes ainsi qu’aux autres personnes touchées» par cet énième drame social au Nigeria.

La Présidence du Nigeria a par ailleurs «demandé à la police de la sécurité routière de renforcer les mesures relatives aux déplacements nocturnes, telles que l’augmentation des patrouilles, l’application plus stricte des règles de sécurité et d’autres mécanismes de sécurité routière, afin d’éviter qu’un tel incident ne se reproduise».

La police a relaté que la plupart des victimes «étaient des personnes qui s’étaient précipitées sur les lieux pour récupérer de l’essence après le renversement du camion-citerne». Conformément à la tradition musulmane qui domine largement dans le nord du Nigeria, un enterrement de masse des victimes a eu lieu dans la matinée de ce 16 octobre, a indiqué Shi’isu Lawan Adam, porte-parole de la Police de Jigawa.