Le Ministère béninois de l’Intérieur et de la Sécurité publique a rendu public un premier bilan officiel des victimes du grave accident de la circulation survenu ce dimanche 17 août et impliquant un bus de la compagnie STM tombé dans le fleuve Ouémé, dans la commune de Glazoué, avec à son bord 54 personnes.

A l’étape actuelle des investigations, on dénombre 9 rescapés tous évacués et sont dans un état stable à l’hôpital de la zone de Savè ; un corps sans vie retrouvé et déposé à la morgue de cet hôpital et 44 personnes sont encore portées disparues, selon un communiqué signé par le patron du département de l’Intérieur et de la Sécurité publique, également Président de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques.

Le ministre, qui s’est rendu sur les lieux du sinistre, accompagné des membres de son Cabinet et d’autres responsables concernés, explique que « le conducteur de ce moyen de transport en commun qui se rendait de Lomé à Niamey, a perdu le contrôle de son véhicule après avoir violemment heurté la rambarde du pont sur le fleuve Ouémé avant d’échouer au fond de l’eau» du fleuve.

Toujours selon ses propos, sur instructions du Président de la République, le Gouvernement a déployé le plan ORSEC puis mobilisé tous les moyens pour porter secours et assistance aux victimes, évacuer les blessés, retrouver les personnes disparues et faire remonter le véhicule du fond du fleuve.

le Gouvernement a présenté par la voix du ministre, ses condoléances à la famille du passager mort, exprimé toute sa solidarité aux autres passagers et à leurs familles, puis rassuré l’opinion publique que les diligences sont en cours pour retrouver les disparus et élucider les circonstances de ce malheureux évènement.

Le ministre a, enfin appelé à les compagnies de transport nationales et internationales ainsi que des conducteurs, à un respect scrupuleux du code de la route afin de limiter les risques d’accidents de la circulation.