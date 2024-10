Au Tchad, 19 des 23 provinces du pays sont partiellement ou totalement inondées à l’heure actuelle, selon un rapport fait, jeudi, par le Comité National de Prévention et de Gestion des Inondations, à l’occasion d’une réunion de circonstance présidée par le chef de l’Etat Mahamat Idriss Deby Itno.

Mahamat a convoqué cette réunion pour « avoir le rapport détaillé des efforts déployés » dans le cadre de la lutte contre les inondations, d’après un communiqué de la présidence.

Pour le Comité, qui est à pied d’œuvre depuis plus de deux mois, la situation est particulièrement préoccupante à N’Djaména, la capitale, où la montée rapide des eaux des fleuves Chari et Logone inquiète davantage. Ce niveau augmenterait de 3 cm par jour et a atteint, jeudi, une hauteur de 8,27 cm, contre 7,77 cm à la même période en 2022 ; ce qui laisse présager un risque élevé d’inondations dans les jours à venir.

Tout en exprimant sa satisfaction pour les mesures prises et remerciant les partenaires techniques et financiers pour le soutien rapide apporté, le président a recommandé au Comité de redoubler d’efforts pour anticiper les pics de crue attendus dans les jours et semaines à venir, d’après le communiqué.

Mahamat a également exigé, de la part du Comité National de Prévention et de Gestion des Inondations, une communication régulière avec la population, basée sur des données scientifiques fiables, afin de lutter contre les fake news et d’apaiser les inquiétudes des citoyens.