Paris, la capitale française, va accueillir la 13ème Conférence annuelle de l’African Business Lawyers’ Club (ABLC) ce 24 octobre 2024 au siège du MEDEF International sur la thématique «Industries culturelles et créatives: le potentiel des œuvres audiovisuelles pour l’Afrique».

Les organisateurs soulignent que l’an 13 de cette Conférence annuelle sera consacré prioritairement aux «défis» auxquels font face l’ensemble des acteurs des Industries culturelles et créatives (ICC). Les participants s’efforceront pour ce faire, à «comprendre la place de l’audiovisuel en tant que bien culturel de consommation» en Afrique.

Les deux tables rondes retenues pour cette rencontre ont pour canevas : le «Rôle des acteurs de la chaine de valeur du film en Afrique: comment créer et comment accéder aux contenus?» d’une part, et d’autre part «Quelles stratégies pour valoriser et protéger les œuvres audiovisuelles africaines?».

Deux thématiques qui permettront de creuser des pistes de réflexion autour des retombées économiques et les défis actuels de l’industrie cinématographique en pleine expansion sur le continent africain.

Des intervenants de premier plan sont attendus à cette 13ème Conférence annuelle de l’ABLC. Il s’agit entre autres, de Françoise Remarck-Le Guennou, ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie, Grace Loubassou, Directrice des Relations Institutionnelles et RSE Afrique Canal+ International, Gaëlle Mareuge, Chargée de mission industries culturelles et créatives de l’AFD.

L’African Business Lawyers Club réunit des jeunes professionnels du droit animés par la volonté de promouvoir, auprès des investisseurs et des praticiens intéressés par l’Afrique, «une meilleure perception de la pratique des affaires en Afrique».

Ce club a été porté sur les fonts baptismaux en mai 2011 sous forme d’association loi 1901, et rassemble plus d’une centaine de membres issus de tous les horizons du continent africain.