Le président du Burkina Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré a qualifié jeudi 24 octobre, de « lâche et barbare » l’attentat meurtrier perpétré la veille, devant le siège des industries de défense turques à Ankara, condamnant fermement cet assaut.

«Je condamne avec fermeté cet acte lâche et barbare qui vise à saper nos efforts communs dans la lutte contre le terrorisme », a-t-il indiqué sur son compte X, et exprimé sa compassion et sa solidarité au peuple turc et au Président, Recep Tayyip Erdoğan. Et d’ajouter : «aux côtés de nos alliés et de tous ceux qui militent pour l’avènement d’une paix véritable dans le monde, restons engagés et déterminés».

L’attaque terroriste qui a visé les installations de Turkish Aerospace Industries dans la capitale turque a fait au moins 5 morts et une vingtaine de blessés.

Dans une déclaration publiée jeudi, les membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont, entre autres, déclaré que « les personnes qui commettaient, organisaient, finançaient ou commanditaient ces actes terroristes inqualifiables, devraient en répondre et être traduites en justice ».

Ils ont rappelé que « tous les Etats devaient combattre par tous les moyens, dans le respect de la Charte des Nations Unies et des autres obligations (…) les menaces que les actes de terrorisme faisaient peser sur la paix et la sécurité internationales».