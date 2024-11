La Banque africaine de développement (BAD) a accordé au Mozambique, un prêt de 54 millions de dollars destiné à soutenir le projet de son premier parc éolien terrestre de 120 mégawatts (MW), situé à environ 50 kilomètres à l’ouest de la capitale Maputo, indique la BAD dans un communiqué.

Approuvé ce mercredi par le Conseil d’administration de la BAD, ce financement vient de différentes sources dont le Fonds pour l’énergie durable en Afrique (SEFA) à hauteur de 12 millions de dollars.

Ce premier projet d’énergie éolienne de grande envergure, dont le coût total est estimé à 224,5 millions de dollars, devrait contribuer à positionner le Mozambique comme un pôle énergétique régional.

Le futur parc devrait produire 331,6 gigawatt/heures (GWH) par an, fournissant une énergie abordable, fiable et propre aux consommateurs locaux et aux marchés régionaux, diversifiera le bouquet énergétique du Mozambique et améliorant l’accès des populations à l’électricité.

Il permettra de réduire les émissions annuelles de CO₂ d’environ 71.816 tonnes au Mozambique, où les sources d’énergie sont actuellement dominées par l’hydroélectricité et le gaz ; contribuant ainsi au respect des engagements pris par Maputo dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat.

La compagnie nationale d’électricité du Mozambique, EDM, sera le seul client du parc éolien, dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité s’étalant sur 25 ans.

Le Conseil d’administration de la BAD souligne avec satisfaction dans son communiqué, que ce projet favorisera la croissance économique, la création d’emplois et l’amélioration du niveau de vie des populations.

Pendant la construction, il créera 600 emplois, dont environ 120 pour les femmes et 300 pour les jeunes, sachant qu’une fois opérationnel, vingt emplois permanents seront créés avec un accent particulier sur l’égalité de genre et l’inclusion des jeunes.

Aligné sur la Stratégie décennale de la Banque, le New Deal pour l’énergie en Afrique et son objectif High 5 intitulé « Eclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie », ce projet traduit l’engagement du Mozambique en faveur du développement des énergies renouvelables et soutient son objectif de parvenir à un accès universel à l’électricité d’ici à 2030, indique la même source.

Le projet complète les précédentes initiatives de la BAD dans le secteur énergétique au Mozambique, notamment la ligne de transport d’électricité de Songo Matambo et le programme «Energie pour tous au Mozambique», a conclu le communiqué.