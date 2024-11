Les pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ont annoncé ce jeudi 7 novembre, le lancement imminent d’une «stratégie de défense commune» reposant sur la mise en place d’une «Force conjointe qui va mener des opérations à grande échelle», a annoncé jeudi à Bamako, le chef d’état-major général du Niger, Moussa Salaou Barmou, au lendemain d’une rencontre du Comité des chefs d’état-major généraux des Armées de l’AES instauré sur recommandation des Chefs d’Etat de cette Confédération.

Ce Comité a été missionné pour mettre au point un plan d’action devant assurer la défense et la sécurité des trois Etats membres de l’Alliance à savoir : le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

«Vous allez bientôt voir des opérations à grande échelle pour bien assurer la sécurité des personnes et des biens dans notre espace», a détaillé l’officier Moussa Salaou Barmou. Il a, pour ce faire, exhorté les populations des Etats de l’AES «à continuer à faire preuve de résilience et à avoir davantage confiance aux Forces de défense et de sécurité de cette Alliance».

Le plan d’action de cette Force conjointe projette un large champ d’action et est censé apporter «des réponses allant dans le cadre de la sécurisation de la région, confrontée non seulement au terrorisme, à la criminalité transnationale organisée, mais aussi à des velléités de déstabilisation».

Au terme de ses travaux, le Comité des chefs d’état-major généraux des Armées de l’AES a remis un compte-rendu au Président Assimi Goïta, président en exercice de la Confédération de l’AES.

Portée sur les fonts baptismaux le 16 septembre 2023, l’AES a pour bjectif de permettre à ses trois membres de trouver des «solutions pérennes aux maux communs dont ils souffrent, notamment l’insécurité liée au terrorisme».