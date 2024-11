la compagnie aérienne « Ethiopian Airlines », leader dans l’aviation civile en Afrique, a annoncé ce jeudi 7 novembre, la réception de son premier Airbus A350-1000, devenant ainsi le premier transporteur aérien africain à exploiter le plus grand modèle des avions de ligne Airbus A350.

La direction de cette compagnie panafricaine a expliqué que l’appareil baptisé «Ethiopia: Land of Origins» a atterri ce le mardi 5 novembre à l’aéroport international Bole d’Addis-Abeba, la capitale éthiopienne.

Le Directeur général du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew a confié à la presse, que l’acquisition de l’A350-1000 va permettre à sa compagnie d’«étendre sa portée mondiale, en reliant davantage de destinations sur les cinq continents».

« L’A350-1000 est le premier des quatre avions que nous recevrons dans les prochains mois. L’arrivée de l’A350-1000 dans notre flotte traduit notre volonté de continuer à dominer le secteur de l’aviation civile en Afrique, et d’être compétitif dans l’industrie aéronautique mondiale», a-t-il souligné.

L’A350-1000 dispose de 395 sièges passagers en classe affaires et en classe économique, ce qui en fait le plus grand appareil de la flotte d’Ethiopian Airlines qui avait lancé ses activités opérationnelles en 1946.

Elle couvre actuellement plus de 150 destinations nationales et internationales de transport de passagers et de fret sur les cinq continents, en disposant d’une flotte jeune et moderne.