La cité moderne de Casablanca a accueilli le mardi 5 novembre, la première édition du Business Forum ZLECAF qui a jeté davantage la lumière sur le rôle central du Maroc dans les projections de développement du continent africain sur le court terme.

Cette première édition du ‘Business Forum ZLECAF’ a été placée sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, et a été présidée par Omar Hejira, Secrétaire d’Etat au Commerce Extérieur, sous la coordination de la Confédération Marocaine des Exportateurs (ASMEX).

L’événement a connu la participation de plus de 12 pays africains, et a rassemblé de hauts représentants et ambassadeurs d’Etats africains, d’organisations gouvernementales et des représentants du secteur privé d’Afrique et il a été marqué surtout par la présence du Secrétaire Général de la ZLECAF, Wamkele K. Mene.

Omar Hejira a fait un important rappel dans son allocution lors de cette grand-messe financière africaine, soulignant que «le Maroc a érigé la coopération africaine en priorité de sa politique étrangère ».

«En tant qu’acteur économique de premier plan en Afrique, le Royaume du Maroc est en mesure de jouer un rôle majeur dans cette expansion commune », a-t-il dit, rappelant que le Souverain marocain avait «exprimé cette vision avec force, lors du 28e Sommet de l’Union Africaine à Addis-Abeba. Et ce Forum 2024 apparaît comme une mise en œuvre de cette vision Royale, à travers un renforcement du cadre de coopération des pays africains membres».

Les débats de ce Forum se sont attardés sur «les stratégies de pénétration des marchés africains, les dispositifs de financement, les politiques favorisant le commerce intra-africain, ainsi que les pratiques optimales pour maximiser les avantages de la ZLECAF».

Dans ce sens, le président de l’ASMEX, Hassan Sentissi El Idrissi a présenté la ZLECAF comme une opportunité unique pour le Maroc et l’ensemble de l’Afrique, ajoutant que « ZLECAF n’est pas seulement une zone de libre-échange, mais elle incarne une nouvelle ère pour l’Afrique ».

«Si la ZLECAF offre le cadre, c’est à nous de bâtir la dynamique nécessaire, en défendant nos intérêts communs et en assurant des échanges win-win. En créant une économie intégrée et compétitive, elle ouvre la voie à des emplois qualifiés, surtout pour les jeunes, et encourage une croissance durable», a expliqué Hassan Sentissi El Idrissi.

Wamkele K. Mene a tenu dans ce sens à saluer le rôle stratégique du Maroc dans le développement d’une coopération Sud-sud renforcée. Ila de même précisé que «le ‘Business Forum ZLECAF’ 2024 marque une étape cruciale dans le renforcement des liens historiques et socio-économiques entre le Maroc et les autres pays africains», assurant que «ce Forum contribuera à positionner le Maroc comme un hub stratégique en Afrique».

La 2è édition du ‘Business Forum ZLECAF’ est déjà programmée pour l’année prochaine au Maroc, mais cette fois-ci à Marrakech. Ce Forum devient désormais «un rendez-vous annuel professionnel».

Parmi les recommandations de ce Forum, les autorités marocaines ont décidé la création d’une structure dédiée à l’Afrique pour plus d’ouverture, d’encouragement des flux commerciaux vers de nouveaux marchés dans une logique gagnant-gagnant. La ZLECAF qui a été crée en mars 2018 au Sommet de Kigali (Rwanda), s’inscrit dans le cadre de l’agenda 2063 de l’Union Africaine.