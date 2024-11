La ville marocaine de Marrakech a abrité du 31 octobre au 1er novembre, le ‘Choiseul Africa Business Forum 2024’, un somme de toutes les initiatives de l’Institut Choiseul dédiées au continent africain qui fête ses dix ans d’existence après le lancement en 2014 du «Choiseul 100 Africa».

La cinquième édition du ‘Choiseul Africa Business Forum’ a été marquée par des panels, des conférences de haut niveau, des remises de Prix et des sessions de networking. Elle a rassemblé plus de 800 participants issus de 60 pays différents, avec 50 intervenants prescripteurs dans leur secteur respectif.

Les travaux de cette grand-messe dédiée à la coopération Afrique-Europe, se sont axés sur «la nécessité d’une coopération des secteurs public et privé, essentielle pour catalyser le développement économique et social des économies, en valorisant ressources naturelles et capital humain dynamique».

Les participants ont formulé à cet effet, des recommandations innovantes au terme de ce 5è Forum pour «favoriser une meilleure allocation des ressources naturelles pour une meilleure souveraineté énergétique en Afrique», «accompagner la transformation des villes africaines pour un modèle durable d’urbanisation», ou encore «exploiter le potentiel des industries culturelles et créatives en Afrique» estimé par des spécialistes, à «4,2 milliards de dollars US».

‘Choiseul Africa Business Forum 2024’ a connu la participation de personnalités africaines dont notamment Ryad Mezzour, ministre marocain de l’Industrie et du Commerce, Rui Duarte de Barros, Premier ministre de la Guinée-Bissau, Mehdi Tazi, vice-président général de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM-patronat) et de Mohamed El Kettani, président du groupe bancaire marocain Attijariwafa Bank.