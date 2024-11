Le Conseil de sécurité de l’ONU a ajouté, vendredi 8 novembre, deux commandants soudanais des Forces de soutien rapide (FSR) à sa liste relative aux sanctions, pour leurs actes de violence et leurs violation des droits humains, a annoncé le service de presse de l’ONU.

Il s’agit d’Abdel Rahman Juma Barkalla, Général de division des FSR et Commandant au Darfour occidental, et d’Osman Mohamed Hamid Mohamed, Général de division des FSR et Chef du Département des opérations des Forces d’appui rapide.

Au Soudan, une guerre oppose l’armée nationale, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, aux FSR, une force de paramilitaires menée par le général Mohamed Hamdane Daglo, et ce depuis avril 2023, avec à l’affiche des dizaines de milliers de morts et de blessés et plus de 11 millions de personnes déplacées.