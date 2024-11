Dans le cadre du «Sommet des dirigeants mondiaux sur l’action climatique» qui se tient dans le cadre de la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan, le Président togolais, Faure Gnassingbé a formulé ce mardi 12 novembre, de nouvelles propositions au nom de son pays, pour une «lutte efficiente contre le changement climatique».

«Nous n’allons pas seuls inverser la tendance mondiale. C’est la justice climatique qui doit être la boussole de toutes nos discussions. Elle demande à ce que des fonds de soutien conséquents soient déployés pour protéger nos populations et notre biodiversité», a défendu le dirigeant ouest-africain.

«L’adaptation climatique présente des défis uniques pour les économies en développement et des sociétés largement rurales. Et ces défis spécifiques appellent des réponses spécifiques», a encore insisté le Chef de l’exécutif togolais.

En mettant en avant les engagements pris par son pays dans la lutte contre le changement climatique ces dernières années, Faure Gnassingbé a par ailleurs rappelé que «le Togo est prêt à faire sa part. Nous avons fait de la durabilité le pilier de notre développement, avec des programmes de reforestation, de protection côtière contre l’érosion et une transition énergétique basée sur les énergies renouvelables».

La délégation togolaise présente à Bakou a par ailleurs plaidé pour des «financements flexibles et accessibles dédiés aux pays vulnérables», en lien avec leurs besoins et engagements de l’heure. Le Togo abrite la plus grande Centrale solaire en Afrique de l’ouest, à Blitta.