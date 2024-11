La Présidence américaine a dévoilé ce mardi 26 novembre, par la voix du Président, Joe Biden, les principales projections des Etats-Unis en matière de financement de la transition écologique dans les pays du Sud et en Afrique, au terme de la tenue de la conférence mondiale sur le climat COP 29 qui vient de se tenir à Bakou, en Azerbaïdjan.

«Au nom du peuple américain et des générations futures, nous devons continuer d’accélérer nos efforts pour que la planète reste plus propre, plus sûre et plus saine (…) Si certains cherchent à nier ou à retarder la révolution de l’énergie propre en cours aux États-Unis et dans le monde entier, personne ne peut l’inverser, personne», a tenu à souligner le président sortant des USA, le démocrate Biden.

«En 2015, le monde s’est uni pour finaliser l’Accord de Paris, un engagement historique pris par presque tous les pays pour faire face à la crise climatique et protéger la planète pour les générations futures », a rappel le président Biden, précisant avoir pris, dès le premier jour de son mandat, «des mesures destinées à acter le retour des États-Unis dans cet accord, à rétablir le leadership climatique mondial de l’Amérique et à renouveler notre engagement en faveur de l’ambition climatique internationale».

«Ensemble, les pays participant à la COP29 ont fixé un objectif ambitieux de financement climatique international pour 2035. Cet objectif permettra de mobiliser le niveau de financement –toutes sources confondues– dont les pays en développement ont besoin pour accélérer la transition vers des économies propres et durables, tout en ouvrant de nouveaux marchés pour les véhicules électriques, les batteries et d’autres produits fabriqués aux États-Unis», a encore poursuivi le président Joseph Biden.

«Je félicite les Parties et la présidence de la COP29 d’être parvenues à ce résultat. Bien qu’il nous reste encore beaucoup à faire pour atteindre nos objectifs climatiques, le résultat d’aujourd’hui nous en rapproche considérablement», a déclaré sur un ton optimiste, le dirigeant américain.

Les Etats du Sud ont réclamé dans l’accord final de la COP29 une hausse à 300 milliards USD annuels le financement du Nord pour accompagner la transition écologique des pays pauvres.