Le Conseil National de Transition (CNT – parlement) en Guinée-Conakry, a dévoilé ce lundi 9 décembre, les détails du projet de loi de finances 2025 qu’il vient d’adopter.

Le projet de budget «gestion 2025 s’équilibre en recettes et dépenses à plus de 41.000 milliards de francs guinéens (environ 4,8 milliards de dollars)», a annoncé le ministre guinéen de l’Economie et des Finances, Mourana Soumah devant les Parlementaires.

Dans le détail, le volet dépenses d’investissement dans ce budget est estimé «à plus de 14.000 milliards de francs guinéens (1,6 milliard de dollars) dont 50% seront couverts par des ressources propres», a expliqué l’argentier de l’économie guinéenne.

Le déficit budgétaire de l’année 2025 est de son côté «évalué à 7.000 milliards de francs guinéens (près de 823 millions de dollars)», a-t-il ajouté.

Dans le cadre de la session budgétaire du CNT, son Président, Dansa Kourouma a invité les membres du Gouvernement à «plus de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion de l’information budgétaire» du pays.

La Guinée achève en 2025 son processus de Transition politique enclenché en septembre 2021, quand le Général Mamadi Doumbouya a renversé le pouvoir de l’ex-président Alpha Condé.