L’Etat du Mali a décidé de racheter les actions de la Société Allemande d’Investissement et de Développement et du Crédit Coopératif, qui détiennent respectivement 21,43% et 9,70% dans le capital social de la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA) malienne, pour porter sa participation à 77,33%.

L’annonce a été faite ce mercredi lors de la réunion du Conseil des ministres a adopté un projet de décret déterminant les modalités de participation de l’Etat au capital social de la Banque, sur la base d’un rapport élaboré par le ministère malien de l’Economie et des Finances.

La BNDA, une institution financière de référence au Mali créée en 1981, a pour objet d’apporter son concours technique et financier à la réalisation de tout projet de nature à promouvoir le développement économique, notamment en matière de développement rural, de production agricole ou forestière, de pêche, d’habitat et d’artisanat rural, d’agro-industrie, de transformation et de commercialisation des produits découlant de ces activités, indique le communiqué du Conseil.

Le capital social de la BNDA est majoritairement détenu par l’Etat suivi d’autres acteurs institutionnels dont la Société Allemande et le Crédit Coopératif qui ont annoncé leur décision de vendre leurs actions, conformément au droit de sortie conjointe consigné dans le pacte d’actionnariat.

Le projet de décret adopté ce mercredi, fixe la participation de l’Etat au capital social de la Banque Nationale de Développement Agricole à 77,33% et précise les modalités de sa libération, conclut le communiqué.