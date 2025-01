La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé ce lundi 6 janvier 2025, un calendrier holistique de ses compétitions ou rendez-vous majeurs attendus dans les prochains mois pour le compte de la saison footballistique 2024-2025.

Au terme du 8è CHAN (du 1er au 28 février 2025), le creuset du football africain tiendra sa 14è Assemblée Générale Extraordinaire le 12 mars 2025 à son siège au Caire, la capitale de l’Egypte.

Ce grand rendez-vous sportif réunira les 54 associations membres de la CAF à l’occasion d’une grand-messe qui permettra de renouveler certains membres du COMEX (Comité Exécutif), d’élire ou reconduire le président sortant de la CAF. Et aussi de désigner les représentants africains au sein du Conseil de la FIFA.

Du 30 mars au 19 avril 2025, le Maroc sera l’hôte d’une nouvelle édition de la CAN Hommes U17. La belle symphonie marocaine en matière d’organisation de grandes compétitions panafricaines en 2025, se poursuivra avec la CAN Dames du 05 au 26 juillet 2025. Avant le Graal du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 pour l’organisation toujours au Maroc, de la 35è édition de la CAN Hommes.